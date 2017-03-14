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Вєсті.UA. Неочікуваний безвіз від Гройсмана. Біблійна історія Насірова

Вєсті.UA 21:31, сьогодні 343 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14.03 – Володимир Гройсман поїхав у Туреччину домовлятись українцям про безвіз. Роман Насіров претендує повторити життєвий шлях біблійного персонажа Левія Матвія.

Також у випуску:

Джигурда збирається на Євробачення-2017.

Звідки у Харкові з'явилась найбільш набожна українська єпархія.

Теги: Вєсті.UA Володимир Гройсман Безвізовий режим Туреччина Роман Насіров релігія Харків Євробачення-2017
Джерело: 24 Канал
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