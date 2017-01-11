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Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати "Моторолу"

Вєсті.UA 19:03, сьогодні 207 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11.01 – неочікувано, але факт: Володимир Путін виявився втіленням древнього міфічного божества Ктулху за мотивами творчості Говарда Лавкрафта. Вбитому бойовику Арсену Павлову планують звести вельми незвичний пам'ятник.

Також у випуску:

Нещодавно незмінний голкіпер київського "Динамо" заявив про завершення кар'єри.

Нардепи випадково "забули" про податкову міліцію під час голосування за бюджет 2017 року.

Дехто додумався перевозити контрабандою на окуповані території українські ковбасні вироби.

Українська влада вивчила для себе новий світоглядний принцип: не знаєш, що робити – націоналізуй.

Російський суд вніс Ільмі Умерова до списку екстремістів і терористів РФ.

Кримські дороги вкладають так само непрофесійно, як і в Росії. Хотіли на "Родіну" – повернулись на "Родіну".

Теги: Вєсті.UA Володимир Путін "Моторола" Бюджет-2017 Новини Росії Новини Криму ФК "Динамо"
Джерело: 24 Канал
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