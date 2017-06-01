Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм "Опоблоку". Найгуманніший суд в Україні

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 01.06 – "Опоблок" вирішив провести ребрендинг: і, як завжди, недолуго і невдало. Суд на Луганщині виправдовує терористів, так би мовити, високого чину.

Також у випуску: 5 червня Чорногорія стане повноцінним членом НАТО. Список осіб, яким заборонено в'їжджати в Україну, поповнився новими іменами. Україні має залишитися хоча б один пам'ятник Владіміру Лєніну, тому що він підтримував українізацію.

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