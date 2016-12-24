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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко "оспівав" Тимошенко

Вєсті.UA 22:37, сьогодні 100 Читать новость на русском
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У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 24 грудня – Україну в Європі буде представляти не хто інший, як сумнозвісний і "доторканий" депутат Новинський. Олег Ляшко всіх здивував, спробувавши себе у речитативі.

Також у випуску:

"ПриватБанк" більше не приват.

Як чиновники оминають українське оподаткування.

Що цілий рік не робила Верховна Рада.

Казочка про Петрика, який був майже чемний цілий рік і отримав подарунок.

Що спільного в Азарова та Сталіна.

Чого не вистачає "брудному" Луганську для процвітання.

Як український президент Петро Порошенко став "тимхтобачитьвночі".

Магія в українських судах та обшуки у Путіна.

Як храм науки об'єднав Ющенка, Кінаха і Литвина.

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Юлія Тимошенко Вадим Новинський Націоналізація ПриватБанку Петро Порошенко Микола Азаров
Джерело: 24 Канал
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