Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко "оспівав" Тимошенко

У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 24 грудня – Україну в Європі буде представляти не хто інший, як сумнозвісний і "доторканий" депутат Новинський. Олег Ляшко всіх здивував, спробувавши себе у речитативі.

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