Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко "оспівав" Тимошенко
Вєсті.UA 22:37, сьогодні 100 Читать новость на русском
У підсумковій програмі "Вєсті.UA. Жир" за 24 грудня – Україну в Європі буде представляти не хто інший, як сумнозвісний і "доторканий" депутат Новинський. Олег Ляшко всіх здивував, спробувавши себе у речитативі.
Також у випуску:
"ПриватБанк" більше не приват.
Як чиновники оминають українське оподаткування.
Що цілий рік не робила Верховна Рада.
Казочка про Петрика, який був майже чемний цілий рік і отримав подарунок.
Що спільного в Азарова та Сталіна.
Чого не вистачає "брудному" Луганську для процвітання.
Як український президент Петро Порошенко став "тимхтобачитьвночі".
Магія в українських судах та обшуки у Путіна.
Як храм науки об'єднав Ющенка, Кінаха і Литвина.
Джерело: 24 Канал
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