Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA 22:25, 25 лютого 269 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 25.02 – Арсеній Яценюк засвітився у новому суперобразі. Лідер "радикалів" Олег Ляшко вирішив позагравати із "латексною елітою".
Також у випуску:
Що спільного між Дональдом Трампом і Віктором Януковичем.
Торгівля з Росією "по-новому".
Хто із депутатів хоче стати "антиартеменком".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Група нардепів покидає Раду та їде в АТО23 лютого , 14:08
Українська чемпіонка світу прийняла російське громадянство2 вересня 2016 , 10:23 419
Ситуація в Авдіївці і далі складна. Місто готують до евакуації31 січня , 09:10 3
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського31 грудня 2016 , 18:44
Вєсті.UA. Тимошенко знову в тюрмі. Ростовський вірус підкосив Януковича15 грудня 2016 , 18:48
Вєсті.UA. Чому Тимошенко змінила імідж. Кличко навчився танцювати хіп-хоп30 серпня 2016 , 19:14