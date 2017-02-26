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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА O.TORVALD

Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи

Вєсті.UA 22:25, 25 лютого 269 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 25.02 – Арсеній Яценюк засвітився у новому суперобразі. Лідер "радикалів" Олег Ляшко вирішив позагравати із "латексною елітою".

Також у випуску:

Що спільного між Дональдом Трампом і Віктором Януковичем.

Торгівля з Росією "по-новому".

Хто із депутатів хоче стати "антиартеменком".

Теги: Надія Савченко Вєсті.UA Арсеній Яценюк Олег Ляшко Віктор Янукович Андрій Артеменко
Джерело: 24 Канал
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