Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 25.02 – Арсеній Яценюк засвітився у новому суперобразі. Лідер "радикалів" Олег Ляшко вирішив позагравати із "латексною елітою".

Також у випуску: Що спільного між Дональдом Трампом і Віктором Януковичем. Торгівля з Росією "по-новому". Хто із депутатів хоче стати "антиартеменком".

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