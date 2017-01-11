Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність

Податкові ініціативи уряду і парламенту змусили величезну кількість "сплячих" ФОПів терміново закриватися — адже нікому не хочеться платити понад 700 гривень щомісячного податку за відсутності доходів. Як закритись швидко, зручно і грамотно — з'ясовували журналісти сайту "24".

Щоб припинити діяльність фізичної особи-підприємця, потрібно всього лише заповнити заяву "Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням" (форма №12). Актуальну версію заяви можна завантажити тут. Перед заповненням варто пересвідчитися, що документ чинний, бо Мін'юст періодично вносить зміни. Заява заповнюється, підписується і подається держреєстратору (не забудьте взяти свій паспорт). Цей варіант підходить для тих, хто проживає за місцем реєстрації свого підприємства.

"Сплячі" ФОПи ж часто-густо зареєстровані далеко він нинішнього місця проживання чи перебування власне підприємця. Тут можливий варіант – завірити підпис на заяві у нотаріуса і відправити документ держреєстратору листом з повідомленням про вручення. Для цього потрібна точна адреса підрозділу податкової і певна кількість грошей для оплати послуг нотаріуса.

Закрити не виходячи з дому

Приватний підприємець Євген Рудницький поділився рецептом з власного досвіду – як закрити ФОП не виходячи з дому. Причому цей варіант підійде також тим, чий ФОП зареєстрований якраз не за місцем проживання. Для цього у нагоді стане портал державних послуг онлайн iGov.

Тож щоб відмовитися від ведення бізнесу, треба заповнити заяву на порталі. Підписується тут вона електронним цифровим підписом. Якщо ви зареєстрований користувач ситеми "Приват24" – це можна зробити швидко і безкоштовно.

1. Щоб отримати ЕЦП в "Приват24": авторизуйтесь і на вкладці "Усі послуги" – "Для бізнесу" знайдіть пункт "Електронний цифровий підпис". Там є детальна інструкція як його отримати і користуватися.



2. На порталі iGov на вкладці "Послуги бізнесу" – "Реєстраційні дані" – "Всі послуги" знайдіть рядок "Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням". Оберіть будь-яку область, підсвічену зеленим кольором, і дотримуйтесь інструкції (на сторінці "Як працює").

Після завершення реєстрації змін вам має надійти повідомлення-підтвердження: "Ваше звернення №ххх на тему "Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням", опрацьовано і по ньому винесено позитивне рішення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності".

Швидкість обробки вашої заяви залежить від завантаженості чиновника (за статистикою заяви опрацьовуються за 2,5-4 дні).

Стан заяви можна переглядати на порталі iGov, або безпосередньо в Держреєстрі на сайті Мін'юсту. Знайти потрібний ФОП можна за іменем підприємця або індивідуальним податковим номером. Також можна підписатися на зміни в держреєстрі за допомогою сервісу OpenDataBot (але, як показала практика, повідомлення про зміну приходять через 2-3 дні після змін в держреєстрі).

Сервіс не для всіх

Втім Євген Рудницький наголосив, що поки що закриття ФОП через iGov доступне не у всіх регіонах України.

На порталі iGov вказано: "Зважайте на те, що реєстратори з іншого регіону фізично не зможуть виконувати дії в реєстрі по іншій області".

Але ми перевірили на практиці та припинили діяльність ФОП, що був зареєстрований в м. Маріуполь Донецької області через державного реєстратора у Дніпропетровській області. Сьогодні вже стала доступна також Тернопільська область. Пробуйте, тому що згідно закону про держреєстрацію ст.7 п.3, "програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати державну реєстрацію за принципом екстериторіальності",

— пояснив Рудницький.

Як повідомив проект-менеджер iGov Дмитро Дубілет, поки що перевели повністю в інтернет лише закриття ФОПу у Мін'юсті. Другий етап — онлайн-закриття у податковій – поки що діє не всюди.

Повернути все

За допомогою того ж iGov можна не лише швидко ліквідувати ФОП, але й так само швидко його відновити. Тим більше, що нардепи, здається, усвідомили всю "сюрпризність" 704 гривень ЄСВ – у Верховній Раді вже зареєстрували законопроект, який передбачає 3-місячний термін для ФОПів для припинення своєї діяльності без оподаткування.

Тому якщо ви надумаєте повернутися у бізнес – на порталі iGov на вкладці "Послуги бізнесу" – "Реєстраційні данні" – "Всі послуги" обирайте відповідний рядок "Державна реєстрація юридичної особи" або "Державна реєстрація фізичної особи-підприємця" і далі дійте згідно інструкції.

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