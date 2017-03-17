Я робила те, в що вірила, – Юлія Марушевська

Екс-голова Одеської митниці Юлія Марушевська, яка повернулась із США на судове засідання, повідомила, що працювала заради спільного інтересу.

17 березня Юлія Марушевська прилетіла до України для участі у судовому засідання щодо справи про завдання державі збитків майже на 7 мільйонів гривень. Через це 3 березня у екс-голови Одеської митниці вдома ГПУ та СБУ намагалися провести обшуки, поки вона перебувала за кордоном.

За словами Марушевської, у цій справі загалом обшукували квартири 60 осіб. Зокрема, у ГПУ заявили, що чиновників Одеської митниці підозрюють у заниженні вартості товарів для розмитнення.

Я не лишилась в Америці, хоча мала таку можливість. Я знаю, що все, що я робила в Одесі, робила заради спільного інтересу. Реформа митниці можлива. Ми показали на прикладі, що можна чесно працювати. Для того, щоб розмазати картинку, показати, що всі однакові, що всюди є корупція, взяли і сфабрикували цю справу щодо мене і моїх людей,

– розповіла 24 Каналу екс-глава Одеської митниці Юлія Марушевська.

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Нагадаємо, що у понеділок в Одесі відбудеться перше засідання у так званій "справі про 500 гривень премії". Йдеться про кримінальне провадження, яке порушило Національне агентство із запобігання корупції щодо виплат премій для співробітниць Одеської митниці.