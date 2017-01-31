Як чиновники поспіхом розтринькали державні мільйони, – дивіться у ЦРУ

Дивіться у новому випуску програми "ЦРУ" – на що чиновники розтринькали мільйони бюджетних коштів, аби лиш не повертати їх до казни.

Які "таємничі дороги", побудували лише за 2 дні перед Новим роком та як херсонські чиновники "реабілітували" депортованих кримських татар. Дивіться у розслідування журналістів "ЦРУ" 31 січня о 21:30 на 24 Каналі. Не пропустіть!

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