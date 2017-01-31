19:31
31 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова любов кримської Няші. Показовий бойкот російського гімну
Вєсті Кремля
22:37, 30 січня
Вєсті.UA. Секретні звички Гонтарєвої. Як виглядає ідеальний президент України
Вєсті.UA
19:23, 30 січня
Як чиновники грабували екологію: хитромудрі схеми дерибану грошей Кіотського протоколу
ЦРУ
22:36, 26 січня
Випуск новин за 18:00: Рада Європи розгляне загострення ситуації в Авдіївці
Випуск новин
19:08, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Як чиновники поспіхом розтринькали державні мільйони, – дивіться у ЦРУ

17:03, сьогодні 580 Читать новость на русском

Дивіться у новому випуску програми "ЦРУ" – на що чиновники розтринькали мільйони бюджетних коштів, аби лиш не повертати їх до казни.

Які "таємничі дороги", побудували лише за 2 дні перед Новим роком та як херсонські чиновники "реабілітували" депортованих кримських татар.

Дивіться у розслідування журналістів "ЦРУ" 31 січня о 21:30 на 24 Каналі. Не пропустіть!

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Українські бійці – терористам: атакуй – не атакуй, все равно получишь...
сьогодні, 19:20 Українські бійці – терористам: атакуй – не атакуй, все равно получишь...
Дід Панас 728
Бої в районі Авдіївки: що пишуть іноземні ЗМІ
сьогодні, 17:35 Бої в районі Авдіївки: що пишуть іноземні ЗМІ
1 2908
Гибридное сочувствие: почему эвакуация людей из Авдеевки бессмысленна
сьогодні, 16:56 Гибридное сочувствие: почему эвакуация людей из Авдеевки бессмысленна
Володимир Шередега 3694
Іграшки, хрести і труни: найдивніші закупівлі на ProZorro
сьогодні, 15:00 Іграшки, хрести і труни: найдивніші закупівлі на ProZorro
Яніна Ткачук 1322
Блокада окупованого Донбасу: оцінка з енергетичного погляду
сьогодні, 14:30 Блокада окупованого Донбасу: оцінка з енергетичного погляду
Блог Медіа 1531
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Машину лідера "Азову" обстріляли в Харкові
 2 грудня 2016 , 19:40
Дивлячись на е-декларації чиновників, гривні вірити не варто, – ЗМІ
 1 листопада 2016 , 18:19
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук