17:54
23 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін освоїв нову професію. Роботи пробираються в російську медицину
Вєсті Кремля
21:21, 22 березня
Вєсті UA. Кличко напише книжку. Рок-музиканти врятують Гройсмана
Вєсті.UA
20:21, 22 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, 22 березня
Випуск новин за 16:00: Смерть кілера. Зміни до е-декларування
Випуск новин
17:30, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 22 березня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Як можна повертати частину від вартості покупок за кордоном

16:44, сьогодні 241 Читать новость на русском

Українці стали частіше подорожувати закордоном. Втім, не всі знають, що в багатьох державах громадяни іншої країни можуть повернути певної суми грошей від придбаного товару. А ті, що знають, чомусь вважають цей процес занадто складним.

Частину витрачених в іноземних магазинах грошей можна повернути завдяки системі Tax Free. У перекладі з англійської Tax Free означає "без податків".

Згідно з європейським законодавством, іноземцям відшкодовують податок на додані вартість придбаних товарів. ПДВ повертається на покупках при виїзді з цієї країни, де вони були придбані. Сума повернення може становити від 7% до 27% від суми покупок і залежить від ПДВ в конкретній країні на вибрані групи товарів.

via GIPHY

Право на повернення Tax Free мають іноземні громадяни без посвідки на проживання в країні, де був куплений товар. А також громадяни, які не мають дозволу працювати в країні і ті, що не перебувають у державі, де була зроблена покупка, більше трьох місяців. Також право на Tax Free не мають громадяни зі статусом біженця.

Щоб розраховувати на повернення Tax Free, необхідно зробити покупки в магазинах-платниках ПДВ. Таку інформацію зазвичай розміщають біля кас чи на виході. Про це можна запитати у консультанта магазину.

Читайте також: Пересідаємо на два колеса: як обрати собі велосипед

Покупку потрібно зробити на певну суму одним чеком. Мінімальна сума у всіх країнах різна. До прикладу, в Чехії вона складає 2001 чеську крону, а у Франції – 175 євро.

Оформити повернення Tax Free можна самостійно, або скористатися послугами посередників. До останніх належать оператори, що співпрацюють із магазинами, та онлайн-сервіси. Втім, останні беруть відсоток за свої послуги.

Для того, щоб оформити повернення самому, потрібно насамперед скачати спеціальний бланк із сайту податкової тієї країни, де ви робили покупки. Потім його необхідно заповнити, прикріпити чеки і поставити штамп на митниці. Всі документи відправте назад у податкову, після чого залишається лише дочекатися, коли вам повернуть гроші.

Втім, податкова не дуже зацікавлена повертати гроші, і часто надсилає відмови. Причиною може бути, до прикладу, неправильно написана буква у якомусь слові. Тому найчастіше всі користуються послугами операторів-посередників.

В Україні таким посередником наразі є лише швейцарська компанія Global Blue. Вона має свої пункти у аеропортах, а також співпрацює з одним із українських банків.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.

Теги: гроші гроші Подорожі Поради
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
ОПИТУВАННЯ
сьогодні, 13:22 Хто стоїть за вбивством екс-депутата Держдуми Вороненкова?
1161
Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
сьогодні, 17:35 Вибух на військових складах у Балаклії: онлайн
6920
сьогодні, 16:45 "...Убить как Бандеру", или Вороненков погиб как гражданин Украины
Юрій Бутусов 817
Почему людей в Украине держат за дураков?
сьогодні, 16:04 Почему людей в Украине держат за дураков?
Семен Кабакаєв 2159
Волонтери зможуть все, і відновити кількість знищеної зброї у Балаклії теж
сьогодні, 15:03 Волонтери зможуть все, і відновити кількість знищеної зброї у Балаклії теж
Дід Панас 2534
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук