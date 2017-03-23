Як можна повертати частину від вартості покупок за кордоном

Українці стали частіше подорожувати закордоном. Втім, не всі знають, що в багатьох державах громадяни іншої країни можуть повернути певної суми грошей від придбаного товару. А ті, що знають, чомусь вважають цей процес занадто складним.

Частину витрачених в іноземних магазинах грошей можна повернути завдяки системі Tax Free. У перекладі з англійської Tax Free означає "без податків".

Згідно з європейським законодавством, іноземцям відшкодовують податок на додані вартість придбаних товарів. ПДВ повертається на покупках при виїзді з цієї країни, де вони були придбані. Сума повернення може становити від 7% до 27% від суми покупок і залежить від ПДВ в конкретній країні на вибрані групи товарів.

Право на повернення Tax Free мають іноземні громадяни без посвідки на проживання в країні, де був куплений товар. А також громадяни, які не мають дозволу працювати в країні і ті, що не перебувають у державі, де була зроблена покупка, більше трьох місяців. Також право на Tax Free не мають громадяни зі статусом біженця.

Щоб розраховувати на повернення Tax Free, необхідно зробити покупки в магазинах-платниках ПДВ. Таку інформацію зазвичай розміщають біля кас чи на виході. Про це можна запитати у консультанта магазину.

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Покупку потрібно зробити на певну суму одним чеком. Мінімальна сума у всіх країнах різна. До прикладу, в Чехії вона складає 2001 чеську крону, а у Франції – 175 євро.

Оформити повернення Tax Free можна самостійно, або скористатися послугами посередників. До останніх належать оператори, що співпрацюють із магазинами, та онлайн-сервіси. Втім, останні беруть відсоток за свої послуги.

Для того, щоб оформити повернення самому, потрібно насамперед скачати спеціальний бланк із сайту податкової тієї країни, де ви робили покупки. Потім його необхідно заповнити, прикріпити чеки і поставити штамп на митниці. Всі документи відправте назад у податкову, після чого залишається лише дочекатися, коли вам повернуть гроші.

Втім, податкова не дуже зацікавлена повертати гроші, і часто надсилає відмови. Причиною може бути, до прикладу, неправильно написана буква у якомусь слові. Тому найчастіше всі користуються послугами операторів-посередників.

В Україні таким посередником наразі є лише швейцарська компанія Global Blue. Вона має свої пункти у аеропортах, а також співпрацює з одним із українських банків.