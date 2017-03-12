Як одеські дайвери намагаються популяризувати підводні екскурсії Чорним морем

За офіційною інформацією, на дні акваторії Одеської затоки лежить понад 20 пам'яток культурної спадщини.

Та знайдені об'єкти охороняють тільки на папері і щороку їх розкрадають або просто знищують. Унікальний "Юнкерс-52" виявили ще 8 років тому, він і досі під водою. Хоча весь цей час його обіцяють дістати або хоча б перемістити. Водолази мріють перетягти літак ближче до берега і зробити там підводний музей.

Сезон для дайвінгу в Одесі зазвичай відкривається в травні. І триває не більше 5 місяців.

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Дайвтуризм в місті розвивають неактивно. Але і в таких умовах знаходяться екстремали. У розпал курортного сезону занурюються десятки людей в тиждень. Хоча ця цифра дуже невелика порівняно із закордонними курортами.