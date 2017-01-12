Як підготуватися до ЗНО: ефективні поради для випускників

Майбутнім абітурієнтам на зимових канікулах точно не до відпочинку, адже складання Зовнішнього незалежного оцінювання не за горами. Як зробити свою підготовку ефективною – дивіться у сюжеті.

Трохи більше чотирьох місяців залишилося до початку сесії ЗНО. Тести стартують вже наприкінці травня. Всі охочі також можуть спробувати свої сили у пробному тестуванні. Його традиційно проводять на початку квітня. Реєстрація на нього вже розпочалася і триватиме до кінця січня.

Багато абітурієнтів давно вже почали підготовку до вступу. Але є й такі, що досі збираються з духом, перш ніж з головою зануритися у навчання.

Тим часом на сайтах оголошень вже активізувалися репетитори з ключових предметів. Вони обіцяють якісно підготувати школяра до ЗНО. Чи не про кожного з репетиторів можна почитати відгуки. А ціна залежить від досвіду роботи та методики викладання.

У Львові за годину роботи просять від 60 до 150 гривень. У Харкові послуги репетитора коштують від півсотні до двох сотень гривень за годину. Трохи дешевше у Вінниці – від 40 до 120 гривень за годину. В Одесі діапазон цін досить широкий – від півсотні до 250 гривень за годину. І найдорожчі послуги репетитора у столиці, де треба викласти за годину навчання від однієї до трьох сотень гривень.

Наймати репетитора – це, мабуть, найдорожчий спосіб підготовки до вступу. Але, досить якісний. Адже репетитор точно проконтролює, наскільки добре абітурієнт засвоїть матеріал.

Втім, якщо вступник достатньо відповідальний, можна значно зменшити витрати на навчання. Є сайти, які пропонують повний курс підготовки до ЗНО за ціною, що не перевищує 200-400 гривень на місяць. На цих платформах фахівці підібрали все необхідне для вступу: відеолекції, теорію з рекомендованих джерел і додаткові завдання. Знання можна відразу ж закріпити на практичних завданнях. Більшість сайтів пропонує комунікацію з фахівцем, якщо у школяра раптом виникають додаткові запитання. Вартість таких курсів залежить від кількості завдань, які дають абітурієнту.

Втім, якщо ви взагалі не хочете платити за підготовку, на платні сайти все одно варто зайти. Адже багато таких платформ пропонують і безкоштовні матеріали. При чому вони зроблені досить якісно: вся важлива інформація подається стисло і цікаво. Таким чином розробники заманюють школярів купувати їхні курси. Але ж ніхто не забороняє нічого не купувати, а просто скористатися безкоштовним матеріалом.

На сайтах з платними ресурсами є ще один плюс, який рідко зустрічається на сайтах з безкоштовним навчанням. Користувач може задати питання з певного предмету – онлайн або поштою – і отримати консультацію з роз'ясненням. Поодинокі питання абітурієнту пояснять і безкоштовно – знову ж таки, розраховуючи, що він купить весь курс. Але зловживати цим не варто, бо ж опрацьовувати з учнем теми ретельно і без оплати ніхто не буде.

Можна готуватися до ЗНО і не витрачаючи жодної копійки. Є сайти, які пропонують якісні безкоштовні курси. При чому ведуть їх провідні викладачі. Кожен курс складається з ілюстрованих відеолекцій та інтерактивних завдань, що дозволяють закріпити отримані знання. Є також форуми, на яких слухачі можуть ставити запитання викладачу та спілкуватися один з одним. Все, що знадобиться для участі в такому курсі, – комп’ютер та наявність доступу до мережі Інтернет.

Також є сайти, які просто надають список необхідних знань для ЗНО. Завдання абітурієнта – самостійно знайти це все і вивчити. Такі сайти можуть пропонувати і певну кількість тестових завдань, наприклад, тести минулих років чи просто тренувальні оцінювання. А є портали, які надають весь навчальний матеріал і тести.

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Формат роботи з сайтами може бути різним. На одні з них можна зайти, подивитися лекції та пройти тести, а інші вимагають реєстрації. Авторизація зазвичай проста – логін і пароль. Але є і більш складні – з повним заповненням анкети, зазначенням пошти та інших даних. У цьому випадку відповіді з тестування будуть надсилати на вказану при реєстрації пошту. Туди ж буде приходити розсилка сайту і реклама. Обидва варіанти хороші, справа лише в зручності.



З чого ж все таки почати і як не розгубитися у такому вирі інформації? Перш за все, варто пройти тести ЗНО минулих років. Вони доступні в Інтернеті. Так приблизно можна визначити свій рівень знань і побачити прогалини у навчанні. А далі варто скласти чіткий план і щодня виділяти на навчання певну кількість часу.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.