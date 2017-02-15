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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Як правильно обрати вживаний автомобіль

16:07, сьогодні 737 Читать новость на русском

Купівля автомобіля – справа завжди відповідальна. Тим більше це стосується вживаних автомобілів, від яких можна очікувати більше неочікуваних сюрпризів, аніж від новеньких автівок.

Вживані речі часто виявляються котами в мішку, проте і є шанс за розумні гроші купити справді надійний автомобіль. Перш за все, продавцю слід задати кілька важливих запитань. Наприклад, чи є продавець власником машини, рік випуску машини та інтенсивність експлуатації.

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Є кілька способів визначення справжнього віку автівки: маркування скла, адже його вік не повинен суттєво відрізнятися від віку авто. Так само корисно перевірити й інші показники, як-от пробіг. Щоб дізнатись більше, дивіться відеоролик.

А повний випуск програми "Корисні файли" дивіться за посиланням.

Теги: Поради
Джерело: 24 Канал
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