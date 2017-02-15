Як правильно обрати вживаний автомобіль

Купівля автомобіля – справа завжди відповідальна. Тим більше це стосується вживаних автомобілів, від яких можна очікувати більше неочікуваних сюрпризів, аніж від новеньких автівок.

Вживані речі часто виявляються котами в мішку, проте і є шанс за розумні гроші купити справді надійний автомобіль. Перш за все, продавцю слід задати кілька важливих запитань. Наприклад, чи є продавець власником машини, рік випуску машини та інтенсивність експлуатації.

Читайте також: В Україні може впасти вартість електромобілів

Є кілька способів визначення справжнього віку автівки: маркування скла, адже його вік не повинен суттєво відрізнятися від віку авто. Так само корисно перевірити й інші показники, як-от пробіг. Щоб дізнатись більше, дивіться відеоролик.

А повний випуск програми "Корисні файли" дивіться за посиланням.