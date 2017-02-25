Як Росія анексувала Крим: документальний фільм про втрату півострова

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – 26 лютого 2014 року тисячі людей вийшли до Верховної Ради Криму, щоб не дати можливості депутатам проголосувати за приєднання півострову до Росії.

В останні дні лютого Володимир Путін ввів у дію план військового вторгнення, що розпочався із захопленням адміністративних будівель. Російська армія заблокувала українські військові частини, щоб унеможливити підтримку місцевому населенню. Кримчани за будь-яких обставин намагались вигнати окупантів із півострову, продовжували виходити на мітинги та чинити опір анексії. Проите масові репресії, переслідування та ув'язнення – ті реалії, в яких українці перебувають до цього часу. Читайте також: Вбиті, зниклі і політв'язні: страшні цифри трьох років окупації Криму Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter