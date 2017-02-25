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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Як Росія анексувала Крим: документальний фільм про втрату півострова

Крим.Реалії 18:40, сьогодні 355 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – 26 лютого 2014 року тисячі людей вийшли до Верховної Ради Криму, щоб не дати можливості депутатам проголосувати за приєднання півострову до Росії.

В останні дні лютого Володимир Путін ввів у дію план військового вторгнення, що розпочався із захопленням адміністративних будівель. Російська армія заблокувала українські військові частини, щоб унеможливити підтримку місцевому населенню.

Кримчани за будь-яких обставин намагались вигнати окупантів із півострову, продовжували виходити на мітинги та чинити опір анексії. Проите масові репресії, переслідування та ув'язнення – ті реалії, в яких українці перебувають до цього часу.

Читайте також: Вбиті, зниклі і політв'язні: страшні цифри трьох років окупації Криму

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: протести Володимир Путін Крим.Реалії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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