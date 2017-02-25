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Як Савченко відвідувала полонених українців у "ДНР": з'явилось відео

10:39, сьогодні 4277 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / ТСН

У мережі опублікували відео відвідування народним депутатом України Надією Савченко українських полонених, яких утримують терористи фейкової "ДНР" у Донецьку.

Савченко супроводжували російські журналісти на "прогулянці" по камерах у Макіївській колонії. Народний депутат цікавилася умовами утримання і пообіцяла передати листи від українських полонених родичам.

За словами полонених, відеокамер спостереження у кімнатах, де їх утримують нема. Також вони кажуть, що у камерах дуже сиро. Савченко додала, що привезла їм посилки від рідних.

Надія Савченко пообіцяла, що незабаром усі полонені, які незаконно утримуються бойовиками у колонії, будуть вільні.

Читайте також: Савченко написала відкритого листа лідерам "Нормандської четвірки"

Зазначимо, раніше терористи оприлюднили фото з Надією Савченко у Донецьку.

Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР". Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.

Надію Савченко звинувачують у держзраді, за справу взялась СБУ.

Теги: Україна Надія Савченко Новини Донецька Війна на Донбасі Українці в полоні РФ заручники
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