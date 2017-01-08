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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Як собака врятував життя дівчинці, яка провалилася у каналізацію

19:28, сьогодні 245 Читать новость на русском
Каналізація
Каналізація / 24 Канал

Історія з Миколаєва про те, як собака врятував життя 11-річній дівчинці. Вони вдвох провалилися в каналізацію.

Яма була прикрита маленьким матрацом, який присипало снігом. Тож дитина її просто не помітила. Цілу годину дівчинка стояла по пояс у фекаліях. Аби не впасти, трималася за невеличкий поручень і, при цьому, на руках у неї була ще й собака.

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Дитина кликала на допомогу, однак ніхто не чув. Зрештою, вона виштовхала песика нагору. Його гавкіт і привернув увагу перехожого, який витягнув малу. Від пережитого у дівчинки шок.

Вона дивом не обморозилася. Поліція за цим фактом склала адмінпротокол. А в миколаївському "Водоканалі" завтра зберуть нараду, аби розібратися, хто винен у тому, що сталось.

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
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