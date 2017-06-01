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Як телеканали України відреагували на закон про квоти

11:03, сьогодні 446 Читать новость на русском

Спочатку заборонили транслювати російські серіали, а тепер змусять давати в ефір 75% україномовного контенту. Тиждень тому Верховна Рада ухвалила відповідний закон. На переформатування каналам дали рік.

Молодіжний, розважальний чи соціально-політичний канал – закону байдуже. Незабаром усі стануть україномовними на 75 %. Генпродюсери бідкаються: так кардинально телебачення ще не трусило.

Коли 2 роки тому Верховна Рада заборонила транслювати російські серіали, телеканали втратили частину закупленого контенту. Почали забивати ефір реаліті-шоу власного виробництва.

За результатам 2016 року, шоу і серіали помінялися місцями: шоу стало 32 % від усього абсолютно контенту, який транслюється в українському ефірі, а серіалів – всього 21%,
– розповів медіа-аналітик Артем Вакалюк.

Кількість серіалів українського виробництва з 2014 року зросла вчетверо. Щоправда, майже усі вони російськомовні. Виробники не приховують, що серіали та програми після прем'єр в Україні продають у Росію та країни Прибалтики. Тепер доведеться грати за новими правилами.

"Новий канал" розпочав роботу над серіалами, які на екрані з'являться наступного року. Вони будуть вже україномовними.

Сподіваємось заробити на внутрішньому ринку. Але для того, щоб продати серіал на суміжні території, він повинен бути дубльованим. Відбувається адаптація до російського ринку,
– зазначив генеральний продюсер "Нового каналу" Сергій Євдокимов.

Окремі канали аргументують, що закон про квоти дискримінує російськомовних українців та є відвертою спекуляцією. За словами аналітиків, насправді за цим стоять гроші.

"Скажімо відверто – це канал "Україна" та "Інтер". Ці канали зазнають найбільшого впливу змін. Їм доведеться дублювати і перекладати ті продукти, які є в їхній бібліотеці, або виробляти, що скоріш за все, україномовний контент", – повідомив Артем Вакалюк.

Парламентарі дали телеканалам час на адаптацію. Перший рік після того, як закон набере чинності, російськомовний контент, вироблений в Україні, буде зараховуватися в україномовну квоту. Порушників каратимуть штрафами: 5 % від вартості ліцензії.

Читайте також: Кремль ТБ вразив черговим "фактом" про Україну

Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: Україна Законодавство Верховна Рада Медіа
Джерело: 24 Канал
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