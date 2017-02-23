Як українська вінтажна камера Jollylook вразила світ

Українці створили вінтажний аналоговий фотоапарат Jollylook.

Здавалося, із сучасними смартфонами та професійними камерами людство назавжди втратило атмосферу фотосалонів 19 століття.

Команда із Запоріжжя взялась майструвати своє дітище, аби відродити цю традицію. Розробники вирішили не використовувати пластик чи метал, адже ці матеріали дуже легко замінити звичайнісіньким картоном. Тож виробники заявили, що їхня камера безпечна для екології.

Інша особливість українського фотоапарата – це повна відсутність електроніки — тут лише папір, кілька лінз і міні-картриджі для отримання миттєвих фотографій.

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Сам процес фотографування максимально простий. Одне натискання кнопки, ще кілька хвилин на проявлення – от у ваших руках закарбований момент життя.

Представивши своє дітище на краудфандинговій платформі Кікстартер, українці розраховували зібрати 15 тисяч доларів, утім за один лише день на їхньому рахунку назбиралась учетверо більша сума. А в наступні дні їхні очікування помножились на понад 200 разів.

Ідея вінтажного фотопапарата найбільше сподобалась американцям, японцям та китайцям. Потішила іноземців ціна – всього 39 доларів.

Побачивши такий попит, українці одразу ж почали працювати над удосконаленням моделі. У майбутньому обіцяють додавати кольорові фільтри та штатив.