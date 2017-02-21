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Як "Укроборонпром" відреагував на торгівлю військовим обладнанням з Росією

06:15, сьогодні 2769 Читать новость на русском
БТР від
БТР від "Укроборонпрому"

Державне підприємство "Укроборонпром" заявляє, що жодна продукція концерну не потрапляє до Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті державного концерну, яке займається виготовленням зброї.

Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави,
– переконують в "Укроборонпромі".

При цьому, слід зазначити, журналісти неодноразово в розслідуваннях доводили, що фірми, пов’язані з "Укроборонпромом", продовжують торгівлю з Росією. Тільки для цього використовують компанії-прокладки, переплачуючи чималі гроші за посередництво.

Нагадаємо, у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.

Теги: Україна Зброя Укроборонпром
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