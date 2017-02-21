Як "Укроборонпром" відреагував на торгівлю військовим обладнанням з Росією

Державне підприємство "Укроборонпром" заявляє, що жодна продукція концерну не потрапляє до Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті державного концерну, яке займається виготовленням зброї.

Ми не ведемо торгівлю з країною-агресором, як це передбачено розпорядженням Кабміну від 2014 року. Концерн контролює, щоб жодна гайка не потрапила до ворога. Не виключено, що інші оборонні заводи, які не входять до складу "Укроборонпрому", продовжують співпрацювати з Росією в обхід законодавства України. Однак наші підприємства суворо дотримуються нормативних актів держави,

– переконують в "Укроборонпромі".

При цьому, слід зазначити, журналісти неодноразово в розслідуваннях доводили, що фірми, пов’язані з "Укроборонпромом", продовжують торгівлю з Росією. Тільки для цього використовують компанії-прокладки, переплачуючи чималі гроші за посередництво.

Нагадаємо, у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.