Як в Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром
У Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм відкрито цілодобово.
Від самого ранку неділі, 4 червня, люди йдуть, аби попрощатися. Чергу займають ще з вулиці. Люди до домовини несуть квіти.
В 11:00 розпочалась Божественна літургія. Під час неї підхід до домовини обмежили. Але згодом він буде відкритий.
Читайте також: Його проводжали оплесками: як прощалися з великим українцем Любомиром Гузаром у Львові
Вже о 18:00 годині розпочнеться чин Архиєрейського поховання з усіма почестями. Всю ніч двері до храму будуть відчинені.
Поховання відбудеться вже в понеділок. На неї прибудуть священнослужителі зі всієї України та закордону.
Поховають Блаженнішого Любомира Гузара у крипті собору.
Читайте також: Людина-епоха: найвідоміші цитати Любомира Гузара, що надихають