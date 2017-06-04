Як в Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром

У Патріаршому соборі Воскресіння Господнього у Києві прощаються із Блаженнішим Любомиром Гузаром. Храм відкрито цілодобово.

Від самого ранку неділі, 4 червня, люди йдуть, аби попрощатися. Чергу займають ще з вулиці. Люди до домовини несуть квіти.

В 11:00 розпочалась Божественна літургія. Під час неї підхід до домовини обмежили. Але згодом він буде відкритий.

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Вже о 18:00 годині розпочнеться чин Архиєрейського поховання з усіма почестями. Всю ніч двері до храму будуть відчинені.

Поховання відбудеться вже в понеділок. На неї прибудуть священнослужителі зі всієї України та закордону.

Поховають Блаженнішого Любомира Гузара у крипті собору.

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