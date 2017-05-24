04:04
24 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Золоті прибори
Вєсті Кремля
00:50, сьогодні
Вєсті.UA. Нова професія Надії. Вечірка у СІЗО
Вєсті.UA
19:47, 23 травня
Про що зізналися кандидати до Верховного суду, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
23:45, 18 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт в Манчестері. Асоціації України з Євросоюзом
Випуск новин
22:08, 23 травня
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Як волонтери зі всього світу навчатимуть 60 тисяч українських дітей англійської мови

19:55, 23 травня 225 Читать новость на русском

Про лідерство, толерантність та громадянську позицію. І все це англійською та німецькою мовами. Волонтери зі 140 країн світу уже їдуть до України вчити наших школярів. Сюди вони летять за власний кошт.

Понад півтисячі волонтерів цього літа прибудуть до України з різних куточків світу. Носії мови працюватимуть при шкільних таборах. В планах охопити 60 тисяч дітей.

Марк приїхав з Канади. Його дружина – українка. Тож за океаном він – активний учасник життя української громади. Тут дуже хоче відчути, якою є батьківщина його коханої.

Пізнати Україну мріяв також Рей з Техасу. Заради цього летів до Києва майже добу.

Україною я почав цікавитись 2014 року. Шукав різні можливості про неї довідатись. А програма GoCamp допоможе мені не лише пізнати Україну, але й щось зробити корисне, навчити дітей англійської мови@, – розповів Рей.

Читайте також: Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів

Ініціатори програми розповідають – стати волонтером GoCamp було не так просто. Охочі проходили співбесіду та медогляд. Претендентів також перевірили служба безпеки та Інтерпол. Тому в їх надійності сумнівів немає.

Іноземці роз'їдуться по всіх куточках України. Житимуть удома в учнів, школи яких погодились прийняти волонтерів.

Автор: Маріам Оганнисян
Теги: Україна освіта Волонтери
Новини за 23 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
23 травня, 22:01 Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна
Дід Панас 5044
Головні новини 23 травня: кривавий теракт в Манчестері, Рада схвалила квоти на українську мову
23 травня, 22:00 Головні новини 23 травня: кривавий теракт в Манчестері, Рада схвалила квоти на українську мову
1044
Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
23 травня, 21:00 Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії
Сергій Лещенко 580
Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
23 травня, 20:01 Візовий режим з Росією: боротьба з агресором чи символічний крок?
Інна Жолобович 1245
Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
23 травня, 19:02 Вступна кампанія-2017: що нового для абітурієнтів
Яніна Ткачук 867
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Україна застосувала антидемпінгові заходи до російського шоколаду
20 травня , 16:46
Прогнози про дружбу Трампа і Путіна не виправдалися, – експерт
 1 травня , 23:50
Українські металурги готові виплавляти більше, але заважають високі тарифи на зд-перевезення
 12 травня , 12:57
Столичний центр дитячої кардіології влаштував благодійний концерт
 22 квітня , 13:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук