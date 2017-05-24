Як волонтери зі всього світу навчатимуть 60 тисяч українських дітей англійської мови

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Про лідерство, толерантність та громадянську позицію. І все це англійською та німецькою мовами. Волонтери зі 140 країн світу уже їдуть до України вчити наших школярів. Сюди вони летять за власний кошт.
Понад півтисячі волонтерів цього літа прибудуть до України з різних куточків світу. Носії мови працюватимуть при шкільних таборах. В планах охопити 60 тисяч дітей.
Марк приїхав з Канади. Його дружина – українка. Тож за океаном він – активний учасник життя української громади. Тут дуже хоче відчути, якою є батьківщина його коханої.
Пізнати Україну мріяв також Рей з Техасу. Заради цього летів до Києва майже добу.
Україною я почав цікавитись 2014 року. Шукав різні можливості про неї довідатись. А програма GoCamp допоможе мені не лише пізнати Україну, але й щось зробити корисне, навчити дітей англійської мови@, – розповів Рей.
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Ініціатори програми розповідають – стати волонтером GoCamp було не так просто. Охочі проходили співбесіду та медогляд. Претендентів також перевірили служба безпеки та Інтерпол. Тому в їх надійності сумнівів немає.
Іноземці роз'їдуться по всіх куточках України. Житимуть удома в учнів, школи яких погодились прийняти волонтерів.
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