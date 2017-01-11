Як за два роки змінились "діти-мауглі", яких знайшли у Львові

Любов і догляд змінили так званих "дітей-мауглі", яких 3,5 роки тому правоохоронці знайшли у львівській квартирі. Брати 14 та 6 років були голодні, не вміли ні говорити, ні ходити.

Тепер старший Любомир набрав вагу і відгукується на своє ім'я. А молодший Юрчик навчився ходити, самостійно одягається, грається в ігри і навіть сказав своє перше слово.

Юрчику пощастило більше, ніж старшому братові. Психологи переконують з часом він навчиться говорити, і зможе жити повноцінно. А от старший брат Любомир назавжди буде прикутий до візка.

Більше про те, як змінилося життя братів, дивіться у сюжеті.