Як за два роки змінились "діти-мауглі", яких знайшли у Львові
19:28, сьогодні 538 Читать новость на русском
Любов і догляд змінили так званих "дітей-мауглі", яких 3,5 роки тому правоохоронці знайшли у львівській квартирі. Брати 14 та 6 років були голодні, не вміли ні говорити, ні ходити.
Тепер старший Любомир набрав вагу і відгукується на своє ім'я. А молодший Юрчик навчився ходити, самостійно одягається, грається в ігри і навіть сказав своє перше слово.
Юрчику пощастило більше, ніж старшому братові. Психологи переконують з часом він навчиться говорити, і зможе жити повноцінно. А от старший брат Любомир назавжди буде прикутий до візка.
Більше про те, як змінилося життя братів, дивіться у сюжеті.
Джерело: 24 Канал
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