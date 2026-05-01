Відповідну заяву зробив експерт із конституційного права, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі телеканалу "Прямий".

Що він сказав?

За його словами, практика "звіряння годинників" під час війни є критично важливою для формування єдиної загальнонаціональної позиції, зокрема на міжнародній арені.

Магера також зазначив, що з політичної точки зору ця зустріч є виграшною для Буданова, оскільки дозволяє йому позиціонувати себе на рівні керівництва парламенту та лідерів фракцій.

Раніше Кирило Буданов під час зустрічі з депутатами обговорював із фракціями їхні позиції напередодні сесійного тижня, зокрема щодо порядку денного та ключових ініціатив.

Крім цього, на Київському безпековому форумі він наголосив, що єдність всередині країни є ключовою умовою посилення позицій України у війні та на міжнародній арені.