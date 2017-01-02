Як зліпити ідеального сніговика: покрокова інструкція

Різдвяні та новорічні свята — ідеальний час, щоб ліпити сніговика.

Перше, що потрібно зробити – дочекатись правильного снігу. Для того, аби зліпити хорошого сніговика, потрібен помірно вологий сніг. Самостійно це можна перевірити зробивши сніжку. Якщо вона кругла — цей сніг нам підходить.

Не менш важливим є і місце, де робити сніговика. Це має бути простора територія, де багато снігу. Ідеально, якщо його глибина становить близько 10 сантиметрів.

Важливо, аби сніговик був прихований від сонця – так він довше простоїть. Найкраще робити його під деревом або на рівній поверхні перед пагорбом.

Щодо самої технології ліплення, то спочатку потрібно зробити сніжку і поступово катати її по землі. Важливо рухати її в різні сторони – тоді сніговик вийде рівний та круглий.

Класичне співвідношення нижньої частини сніговика, тулуба і голови – 3: 2: 1. Перед тим, як встановлювати кулі один на одного – варто приплюснути кожну з них: так вони будуть міцніше стояти.

Сніг можна також використати як клей, зліплюючи докупи усі три кулі. Тіло сніговика не повинно розвалитися від сильного вітру, а вже якщо він впаде – то повністю, а не по частинах.

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Не забувайте про одяг та кінцівки. Для цього потрібно дві однакові гілки для рук. Однак якщо палиці будуть занадто товсті, тулуб може просто розвалитися.

Для носа добре підійде звичайна морква. Для очей — гуздики. Рот теж можна викласти із ґудзиків, однак уважко слідкуйте за виразом обличчя сніговика.