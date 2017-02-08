Які наслідки для мирних жителів мали обстріли Авдіївки

Від 29 січня внаслідок інтенсивних обстрілів Авдіївки було пошкоджено 221 будівлю та постраждали 13 мирних жителів, серед яких 3 загинули.

Таку інформацію оприлюднила прес-служба поліції Донецької області.

За останніми даними поліції, від самого початку загострення ситуації в Авдіївці було пошкоджено 221 будівлю, з них 170 приватних будинків, 39 багатоповерхівок, 12 нежитлових споруд (5 гаражів, автомагазин, літня кухня), 2 залізничні колії на станції Авдіївка та 6 автомобілів.

Крім того, терористи здійснили 91 обстріл міста та його околиць за допомогою системи "Град", самохідних артилерійських установок калібром 122 та 152 міліметри, а також використовували танк і міномети.

У результаті загинули 3 мирних жителі (чоловік та 2 жінки) та 10 осіб (7 чоловіків і три жінки) зазнали поранень.

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