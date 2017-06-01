Які премії отримують керівники державних відомств – шокуючі дані

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В Україні сформувався пласт людей, які працюють найкраще, найсумлінніше та найефективніше. Це не шахтарі, не вчителі початкових класів, а генпрокурор і його заступники. Премія генпрокурора Юрія Луценка коливалась від 16 до 40 тисяч гривень.
Керівництво ГПУ у листопаді 2016 року працювало дуже плідно. Юрій Луценко і його 6 заступників преміювали себе на суму понад 330 тисяч гривень.
Найпродуктивніше у листопаді працював військовий генпрокурор Анатолій Матіос – 46,6 тисяч гривень преміальних.
90 мінімальних зарплат в якості місячної премії отримав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. На початку 2016 року голова САП напрацював на 60 тисяч, а вже у грудні додатково збагатився на майже 145 тисяч гривень.
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