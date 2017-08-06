Які причини різанини у Львівській психіатричній лікарні

76 заручників, десятеро з них поранені, двоє у тяжкому стані. Аби вгамувати пацієнта, який влаштував бунт у Львівській психіатричній лікарні, поліцейським довелося штурмом брати палату.

Поліцейські, які приїхали на виклик, намагалися вирішити проблему мирно. Проте чоловік на вмовляння не реагував, з палати лунали крики пацієнтів. Поліція вирішила іти на штурм.

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У психіатричній лікарні випадок не коментують. Тим часом, обласний департамент охорони здоров'я розпочав службову перевірку. Хочуть з'ясувати, зокрема, чому небезпечний пацієнт перебував у загальній палаті разом із кількома десятками хворих.

Є наказ про службову перевірку. Після того, як пройде службова перевірка, в складі комісії є лікарі-психіатри, є юристи. Я думаю, що за висновками комісії ми зможемо тоді чітко сказати, на якому етапі були порушення,

– розповіла керівник Департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Микичак.

Чоловік, який вчинив напад, три роки перебував на примусовому психіатричному лікуванні. У 2013 він жорстоко вбив свого батька, наніс йому 72 ножових поранення. Його відпустили лише місяць тому, повторно госпіталізували за клопотанням родичів.

Утім, таких випадків, як виявилось в Україні дедалі більше. Наприкінці липня, на Чернігівщині, психічно-хвора жінка вбила свою 4-річну доньку. Місцева влада запевняє – на обліку не стояла і їм про неї нічого не відомо. Крім цього, вчора в Києві чоловік з психічними розладами вбив усю свою родину.