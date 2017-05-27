Які речі не можна ввозити і вивозити за кордон
А тим, хто готується до подорожі за кордон, слід пильно читати закони країни, яку плануєте відвідати. Адже в деяких державах діють доволі дивні правила на заборони.
Досвідчені туристи, Ігор і Олександр, перед перетином кордону радять пильно прочитати правила.
Адже є загальні заборони, які діють майже у всіх країнах. Наприклад, на ввезення зброї, порнографії, неліцензованних відео та аудіозаписів, наркотиків.
За наркотики в мусульманських країнах, наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратах, взагалі передбачена смертна кара. А от з Австралії не можна вивозити насіння. Є й дивніші правила.
Не можна вивозити пісок. І це не тільки в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, це ще є в Італії на деяких пляжах,
– розповів президент туристичної компанії Ігор Захаренко.
З деяких країн не можна вивозити національну валюту. Наприклад, Індія. А у найпоширеніших туристичних напрямах, Туреччині та Єгипті, з предметами старовини треба бути обережним. У Туреччині це стосується килимів.
При собі краще мати чек і документ, що підтверджує, що килим не несе історичної цінності. І ще він має не перевищує вартості 430 євро. Все, що вище такої вартості, підлягає оподаткуванню,
– сказав секретар посольства Туреччини в Україні Хава Акташ.
А от ліки, особливо в Європу, краще брати з собою. Адже рецепт в аптеці інколи потрібен навіть на знеболювальне. А ще в літак дозволяють брати дитяче харчування. Хоча трапляються курйози.
Тому аби не втрапити в халепу на митниці і зіпсувати відпочинок, завчасно заходьте на сайт посольства.
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