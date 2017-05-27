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Які речі не можна ввозити і вивозити за кордон

17:23, сьогодні 431 Читать новость на русском

А тим, хто готується до подорожі за кордон, слід пильно читати закони країни, яку плануєте відвідати. Адже в деяких державах діють доволі дивні правила на заборони.

Досвідчені туристи, Ігор і Олександр, перед перетином кордону радять пильно прочитати правила.
Адже є загальні заборони, які діють майже у всіх країнах. Наприклад, на ввезення зброї, порнографії, неліцензованних відео та аудіозаписів, наркотиків.

За наркотики в мусульманських країнах, наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратах, взагалі передбачена смертна кара. А от з Австралії не можна вивозити насіння. Є й дивніші правила.

Не можна вивозити пісок. І це не тільки в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, це ще є в Італії на деяких пляжах,
– розповів президент туристичної компанії Ігор Захаренко.

З деяких країн не можна вивозити національну валюту. Наприклад, Індія. А у найпоширеніших туристичних напрямах, Туреччині та Єгипті, з предметами старовини треба бути обережним. У Туреччині це стосується килимів.

При собі краще мати чек і документ, що підтверджує, що килим не несе історичної цінності. І ще він має не перевищує вартості 430 євро. Все, що вище такої вартості, підлягає оподаткуванню,
– сказав секретар посольства Туреччини в Україні Хава Акташ.

А от ліки, особливо в Європу, краще брати з собою. Адже рецепт в аптеці інколи потрібен навіть на знеболювальне. А ще в літак дозволяють брати дитяче харчування. Хоча трапляються курйози.

Тому аби не втрапити в халепу на митниці і зіпсувати відпочинок, завчасно заходьте на сайт посольства.

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Автор: Альона Чернецька
Теги: Україна Подорожі Туреччина Єгипет
Джерело: 24 Канал
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