Які свята українці люблять найбільше: результати опитування

Найпопулярнішими офіційними святами серед українців є Великдень та Різдво.

Про це свідчать результати опитування, яке провів КМІС.

Трішки менше популярності має Новий рік. Його у топ віднесли 76% опитаних.

Слідом за трійкою лідерів іде Міжнародний жіночий день – 49%. Далі розташувалися День Перемоги – 37%, Трійця – 29% та День Незалежності – 17%.

Найменш популярними офіційними святами українців є День захисника України (10%), День міжнародної солідарності трудящих (7%) і День Конституції (5%).

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Цікаво, що жінки більше, ніж чоловіки, поважають релігійні свята та Міжнародний жіночий день. А чоловіки, більше за жінок, поважають та люблять Новий рік, День незалежності і День захисника України.