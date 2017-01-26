Які українські робітники найбільш затребувані за кордоном

Податися на заробітки українців все частіше змушують безуспішні пошуки роботи в Україні та мізерний рівень оплати праці.

Найбільше українців здатна працевлаштувати Польща. Цього року сусіди готові забезпечити роботою понад мільйон 300 тисяч людей, запевняють польські урядовці.

Загалом кількість вакансій з 2014 року там щороку подвоюється. Через брак власних робочих рук – поляки їдуть на заробітки в більш заможні країни ЄС. А українців тамтешній рівень оплати праці цілком влаштовує.

Заробити можна на багато більше коштів, чим у нас в Україні. Середня заробітна плата варіюється, навіть у некваліфікованого працівника – це 500-700 доларів в місць. Також є варіанти, де роботодавець забезпечує проживанням. На харчових підприємствах навіть харчуванням. Тобто клієнт заробляє ці кошти майже в чистому вигляді,

– зазначиє директор агентства з працевлаштування за кордоном Тетяна Бугакова.

Проте працювати потрібно 6 разів на тиждень, 10 годин на день.

Заробітки залежать від кваліфікації. Приміром, у Польщі зараз легально працевлаштовують на різні робочі спеціальності, сезонний збір врожаю, в країнах Прибалтики – переважно на будівельні вакансії. В Об'єднаних Арабських Еміратах на роботу в готелі і ресторани приймають українців лише зі знанням англійської мови.

20 тисяч віз готовий надати українцям Ізраїль. Там потрібні плиточники та штукатури. Платити обіцяють до 40 тисяч гривень. Ще 5 тисяч українців готові забезпечити роботою у Чехії. В Німеччині готові працевлаштувати електриків, технологів та медиків. В Австрії – токарів, фрезерувальників та зварювальників.

Крім того, іноземні фахівці шукають висококваліфікованих інженерів та програмістів. Для отримання робочої візи потрібно представити офіційне запрошення роботодавця.

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