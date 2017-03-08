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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Яким українські жінки запам'ятали цьогорічне 8 березня

19:50, сьогодні 38 Читать новость на русском

Марші феміністок, нагадування про проблему домашнього насильства, збір крові та несподівані сюрпризи на сьомому поверсі багатоповерхівки – так в різних містах України відзначали Міжнародний жіночий день.

Сьогодні, 8 березня, у Львові жінки вимагали не квітів, а прав. Близько сотні учасниць долучились до маршу, який організували місцеві феміністичні організації. Жінки тримали плакати із написами "Моє тіло – моє діло", "Права жінок завжди на часі", "Коханий, вийди у декрет". Головними меседжами зібрання стали питання боротьби із жіночою дискримінацією у всіх сферах, зокрема у Збройних силах України.

У Харкові "Марш Жіночої Солідарності" зібрав півтори сотні учасників та учасниць. Ходу до 8 березня в місті організовують другий рік поспіль. Якщо минулорічне дійство присвятили боротьбі з насильством, то цьогоріч головну увагу звернули до рівності у виборі професії та оплаті праці.

А на центральній площі Дніпра жінки закликали звернути увагу на проблему домашнього насильства. Зокрема, нагадали депутатам про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції. Оскільки вважають, що саме цей міжнародний документ спонукатиме державу проводити цілісну політику щодо протидії домашній тиранії.

Читайте також: Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята

У Сумах з нагоди свята вирішили допомогти хворим дітям. У місті провели акцію зі збору крові. Донорами стали студенти та викладачі місцевого центру з дизайну та сфери послуг.

Запоріжжя сьогодні поринуло в атмосферу романтики. Один з місцевих жителів, аби привітати кохану зі святом, залучив до цього рятувальників з висотним підйомником. Хлопець, як герой фільму, з квітами в руках та подарунком піднявся на сьомий поверх до вікон коханої. Дівчина спала, тож не одразу збагнула, що відбувається. Та згодом радісним емоціям не було меж.

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Автор: Ірина Карпюк
Теги: 8 березня Україна Запоріжжя Львів Харків Новини Дніпра Суми
Джерело: 24 Канал
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