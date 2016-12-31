Якими були найгучніші скандали 2016 року

Чи не щомісяця українці ставали свідками політичних міжусобиць, корупційних злочинів та гучних звільнень.

2016 рік – рік вогняної мавпи – видався багатим на скандали. Пройшлися навіть по самому Президентові, а поява амбарної книги "Партії Регіонів" допомогла відкрити справу проти голови ЦВК Михайла Охендовського. Однак до помітних результатів усе це так і не привело.

Охендовський

Почалося з панамських офшорів президента, потім знайшлася чорна бухгалтерія регіоналів. А там десятки мільйонів доларів для партійних потреб та підкупів. Серед тих, хто ймовірно отримував хабар, і нинішній голова ЦВК, Михайло Охендовський.

На цей час суд залишив Охендовсього на посаді, а замість застави у понад мільйон гривень обмежився підпискою про невиїзд.

Е-декларування

Прикладом нечуваної розкоші стали е-декларації політиків та посадовців. Українці дізналися скандальні подробиці про мільйони в загашниках, мощі святих, дорогі годинники, шуби та коштовності. Вартість цього багатства в рази перевищує офіційні доходи, одержані на державній службі.

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По факту ж відкрито лише 10 кримінальних справ слідчими НАБУ. Натомість, Нацагенція із запобігання корупції, в компетенції якої перевірка декларацій, поки не поспішає виконувати свої функції.

Відставка Саакашвілі

Не витримали українських реалій грузини-реформатори на чолі з Міхеілом Саакашвілі. Губернатор Одещини пішов у відставку.

Залишили свої посади й інші ключові соратники, які мали реформувати Україну. Заступник генпрокурора Давід Саквалерідзе, голова нацполіції Хатія Деконоїдзе, начальник поліції Одеської області Георгій Лордкіпанідзе.

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"Приватбанк"

І на закінчення року мавпи, під державну ялинку борг у 150 мільярдів доларів поклав Україні "Приватбанк".

Націоналізація найбільшого банку країни поки відбувається без видимих скандалів. Вклади обіцяють повертати, закон зобов'язує. Щоправда, коли – не кажуть.

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З банком усе буде добре й надалі, кажуть фінансисти, якщо інвестиції знайдуть і менеджмент працюватиме професійно. А прийдешній рік вогняного півня позитивним змінам сприятиме.