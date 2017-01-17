Яку зарплату хочуть депутати: названа сума

Верховна Рада зібралась на перше цього року пленарне засідання, де розгляне постанову про своє фінансування.

Сьогодні на порядку денному зареєстрований проект постанови про фінансування ВРУ. Зокрема йдеться про виділення понад 1 мільярд гривень на це, де половина грошей піде на підвищення заробітних плат законодавцям.

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Наразі нардеп отримує 14 тисяч гривень, але у разі прийняття, вони отримуватимуть близько 25 тисяч гривень.

Крім цього, на пленарному тижні депутати хочуть встигнути розглянути питання про спецконфіскацію, зокрема для повергнення коштів Януковича.