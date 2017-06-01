Єгипет запровадить електронні візи

З 1 червня Єгипет запроваджує для іноземців електронні візи. Тож тепер подати заявку на візу можна буде з будь-якого куточку світу. Головне – доступ до інтернету.

Про це повідомило видання "Еgypt Іndependent".

Після того, як єгипетська влада розгляне заявку і схвалить її, копію візи відсилатимуть туристам в електронному вигляді.

За задумом, нова система має зняти навантаження на органи безпеки країни, а також прискорити проходження туристами контролю в аеропортах.

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Нагадаємо, що українське МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту через загрозу терактів.