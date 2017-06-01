12:01
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 11:00: День захисту дітей. Новий випадок ботулізму
Випуск новин
11:59, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Єгипет запровадить електронні візи

11:29, сьогодні 255 Читать новость на русском
Єгипет введе електронні візи
Єгипет введе електронні візи / znaj.ua

З 1 червня Єгипет запроваджує для іноземців електронні візи. Тож тепер подати заявку на візу можна буде з будь-якого куточку світу. Головне – доступ до інтернету.

Про це повідомило видання "Еgypt Іndependent".

Після того, як єгипетська влада розгляне заявку і схвалить її, копію візи відсилатимуть туристам в електронному вигляді.

За задумом, нова система має зняти навантаження на органи безпеки країни, а також прискорити проходження туристами контролю в аеропортах.

Читайте також: Дипломат назвав дату, коли українці літатимуть до Туреччини без закордонного паспорта

Нагадаємо, що українське МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту через загрозу терактів.

Теги: Єгипет відпочинок Подорожі
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Народ против Бориса Филатова
сьогодні, 11:48 Народ против Бориса Филатова
53
Чому середньовічна історія стала предметом крадіжки з боку Володимира Путіна
сьогодні, 10:30 Чому середньовічна історія стала предметом крадіжки з боку Володимира Путіна
Тарас Березовець 612
(Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
сьогодні, 09:03 (Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
Яніна Ткачук 850
Що помирило Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим
сьогодні, 07:17 Що помирило Петра Порошенка з Рінатом Ахметовим
Сергій Лещенко 2575
Дипломатическая война Трампа
31 травня, 23:02 Дипломатическая война Трампа
Іван Яковина 1073
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Смертоносний вибух в Одесі стався через учасників АТО
 8 січня , 15:52 6
Терористи Донбасу взяли в полон п’ятьох українців
 12 квітня , 20:03
Як 662 тисячі гривень, повернуті прокуратурою у держбюджет, перетворилися на нуль
 17 травня , 17:33
Хто в Раді готовий зняти недоторканність з Новинського: перелік фракцій
 7 грудня 2016 , 12:48
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук