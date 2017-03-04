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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЄС оприлюднив рішення щодо санкцій проти Януковича і компанії

22:54, сьогодні 599 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Getty Images

Санкції Євросоюзу проти Януковича та його оточення офіційно продовжили на рік.

Про це мовиться у рішенні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.

У списку фігурують 15-теро осіб, яких підозрюють у розкраданні державного майна та перевищенні службових повноважень в Україні.

Зокрема, президент-утікач Віктор Янукович, екс-прем'єр Микола Азаров, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, колишній генпрокурор Віктор Пшонка та інші посадовці часів Януковича.

Водночас зі списку вилучили регіонала Юрія Іванющенка, більш відомого як Юра Єнакієвський.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Це не дає підстав ЄС продовжувати санкції проти нього.

Теги: Україна Санкції Політика Віктор Янукович
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