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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

За чималу винагороду поліцейський зі спільниками намагався викрасти екс-росіянина

10:04, сьогодні 70 Читать новость на русском
У злочинній схемі був задіяний співробітник поліції
У злочинній схемі був задіяний співробітник поліції / Facebook Юрія Луценка

Співробітники прокуратури Київської області разом з СБУ затримала групу осіб, які на замовлення намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування в Росії переїхав в Україну.

До банди входив начальник райвідділу поліції.

Про це у своєму Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Організаторам викрадення екс-росіянина пообіцяли 17 мільйонів доларів за те, що вони переправлять його на територію федерації.

Горе-викрадачів затримали під час отримання «авансу» у розмірі 100 тисяч доларів США. Тепер їм загрожує до 10 років за ґратами.

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Теги: Україна ГПУ Розслідування Поліція СБУ Юрій Луценко Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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