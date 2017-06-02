За чималу винагороду поліцейський зі спільниками намагався викрасти екс-росіянина

Співробітники прокуратури Київської області разом з СБУ затримала групу осіб, які на замовлення намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування в Росії переїхав в Україну.

До банди входив начальник райвідділу поліції.

Про це у своєму Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Організаторам викрадення екс-росіянина пообіцяли 17 мільйонів доларів за те, що вони переправлять його на територію федерації.

Горе-викрадачів затримали під час отримання «авансу» у розмірі 100 тисяч доларів США. Тепер їм загрожує до 10 років за ґратами.

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