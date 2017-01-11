За спасіння українських лісів може взятися ЮНЕСКО

В Україні можуть з’явитись нові об’єкти національної спадщини ЮНЕСКО.

Торік екологам вдалося змінити лісові санітарні правила і захистити заповідники від масштабних вирубок. Проте під загрозою втручання лісорубів залишаються так звані "Праліси". Якщо територія має такий статус – вона перебуває під захистом ЮНЕСКО. В Україні, офіційно такою зареєстровано лише одну ділянку. Та спеціалісти налічують щонайменше ще 5 таких лісів. Вони ростуть на території Закарпаття та Подільській Височині.

Заповідні зони, території природних заповідників – вони є унікальні. І втручатися туди з масовими рубками – це не є догляд і несе небезпеку. Були проведені дослідження рядом громадських організацій, було виявлено, що масштаб цих рубок є руйнівним,

– зазначила юрист ЕкоПраво-Київ Галина Левіна.

Якщо екологам вдасться підтвердити свої дослідження, це дасть змогу захистити унікальні ліси на міжнародному рівні.

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