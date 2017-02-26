За вбивство брата Кім Чен Ина підозрюваній заплатили навіть не 100 доларів

Одна з підозрюваних у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чон Нама зізналась, що за виконання «завдання» їй заплатили 400 малайзійських ринітів, а це приблизно 90 доларів США.

25-річну громадянку Індонезії Сіті Айші відвідали представники індонезійського посольства, пише ВВС.

Вона розповіла, що отримала готівку і мала завдання намазати обличчя Кім Чон Нама "дитячим маслом". Дівчина каже, що думала, що це був жарт в рамках реаліті-шоу.

Слідство вже з’ясувало, що Кім Чон Нам загинув від отруєння високотоксичною речовиною нервово-паралітичної дії під назвою "VX".

Після півгодинної зустрічі з Сіті Айші, заступник посла Індонезії в Малайзії Андреано Ервін сказав, що жінка розповіла, що якісь люди попросили її "зробити цей вчинок".

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"Вона розповіла у загальних рисах, що зустрілася з якимись людьми, які виглядали як японці або корейці. За її словами, їй дали 400 рингітів, щоб виконати це... Вона каже, що їй дали якесь масло, на зразок дитячого масла", – зазначив дипломат.

Щоправда, на тілі самої індонезійки не видно жодних ознак того, що вона постраждала від хімічної речовини.

14 лютого стало відомо, що в малазійському аеропорту Куала-Лумпура був вбитий по батькові старший брат теперішнього лідер Північної Кореї Кім Чен Ина. До 45-річного Кім Чон Нама підійшли дві невідомі жінки і вкололи йому невідому речовину.