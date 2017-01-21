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Замах на українського нардепа: оприлюднили нові деталі

17:03, сьогодні 14982 Читать новость на русском
Василь Грицак
Василь Грицак / 5.ua

Замах на життя народного депутата готували через його громадську чи державну діяльність.

Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє Укрінформ.

Також він відмовився відмовився назвати ім'я народного депутата, на якого готували замах, сказавши, лише, що це чоловік.

Я не можу розголосити ім'я цього депутата, оскільки він є учасником кримінального судочинства і силами Служби безпеки України здійснюються заходи з забезпечення його особистої безпеки,
– додав він.

Нагадаємо, вчора, 20 січня, працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Про інцидент особисто повідомили президента Петра Порошенка. Операцією керували з території Росії.

Теги: Україна СБУ Верховна Рада
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