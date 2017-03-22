Зами, що лежать в Кабміні, і не тільки: Кличко обіцяє книгу власних "перлів"

Міський голова Києва Віталій Кличко, який відомий частими обмовками і курйозними фразами, обіцяє випустити книгу власних "афоризмів".

Про це він розповів в розмові з журналістом Дмитром Гордоном.

Скоро. Я вже обіцяв, випущу книжку висловів. Тому буде цікаво почитати,

– запевнив Віталій Кличко.

Він зізнався, що найкумеднішою своєю обмовкою вважає одразу дві – про замів, які "лежать в Кабміні" і про те, що киянам потрібно "готуватись до землі".

Раніше Кличко вже пообіцяв випустити мемуари, де пролив би світло на історію про те, як Янукович намагався його вдарити.

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