Зами, що лежать в Кабміні, і не тільки: Кличко обіцяє книгу власних "перлів"

Міський голова Києва Віталій Кличко, який відомий частими обмовками і курйозними фразами, обіцяє випустити книгу власних "афоризмів".
Про це він розповів в розмові з журналістом Дмитром Гордоном.
Скоро. Я вже обіцяв, випущу книжку висловів. Тому буде цікаво почитати,
– запевнив Віталій Кличко.
Він зізнався, що найкумеднішою своєю обмовкою вважає одразу дві – про замів, які "лежать в Кабміні" і про те, що киянам потрібно "готуватись до землі".
Раніше Кличко вже пообіцяв випустити мемуари, де пролив би світло на історію про те, як Янукович намагався його вдарити.
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