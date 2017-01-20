Samsung з’ясував, чому вибухають його смартфони

Galaxy Note 7 загорялися через неправильний розмір акумуляторів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У компанії додали, що неправильний розмір акумуляторів і став однією з причин перегріву.

Samsung Electronics, який виробляє скандальні батареї, оприлюднить офіційний висновок за підсумками розслідування в понеділок, 23 січня.

Нагадаємо, Samsung Electronics розпочала продаж Galaxy Note 7 у Південній Кореї 19 серпня.



Але вже у вересні була змушена призупинити реалізацію цих смартфонів по всьому світу і відкликати 2,5 мільйонів вже проданих пристроїв через повідомлення про їх займання.