Samsung з’ясував, чому вибухають його смартфони

Galaxy Note 7 загорялися через неправильний розмір акумуляторів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У компанії додали, що неправильний розмір акумуляторів і став однією з причин перегріву.
Samsung Electronics, який виробляє скандальні батареї, оприлюднить офіційний висновок за підсумками розслідування в понеділок, 23 січня.
Нагадаємо, Samsung Electronics розпочала продаж Galaxy Note 7 у Південній Кореї 19 серпня.
Але вже у вересні була змушена призупинити реалізацію цих смартфонів по всьому світу і відкликати 2,5 мільйонів вже проданих пристроїв через повідомлення про їх займання.
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