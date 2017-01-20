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Samsung з’ясував, чому вибухають його смартфони

17:15, сьогодні 144 Читать новость на русском
Galaxy Note 7
Galaxy Note 7 / Getty Images

Galaxy Note 7 загорялися через неправильний розмір акумуляторів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У компанії додали, що неправильний розмір акумуляторів і став однією з причин перегріву.

Samsung Electronics, який виробляє скандальні батареї, оприлюднить офіційний висновок за підсумками розслідування в понеділок, 23 січня.

Нагадаємо, Samsung Electronics розпочала продаж Galaxy Note 7 у Південній Кореї 19 серпня.

Але вже у вересні була змушена призупинити реалізацію цих смартфонів по всьому світу і відкликати 2,5 мільйонів вже проданих пристроїв через повідомлення про їх займання.

Теги: Samsung
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