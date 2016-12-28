ЗАЗу більше немає: автозавод офіційно змінив назву

Виробник "запорожців" змінив назву, і тепер Запорізький автозавод називатимуть "Пром-авто-інвест".
Рішення про зміну назви підприємства ухвалили на зборах акціонерів. Власники заводу також змінили форму товариства з публічного акціонерного на приватне.
Додамо, що в жовтні Запорізький автомобільний завод відновив свою роботу після тривалого простою. Нині на підприємстві налагодили повний цикл виробництва автомобілів.
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