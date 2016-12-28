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ЗАЗу більше немає: автозавод офіційно змінив назву

13:49, сьогодні 283 Читать новость на русском
Запорізький автомобільний завод
Запорізький автомобільний завод / hvylya.net

Виробник "запорожців" змінив назву, і тепер Запорізький автозавод називатимуть "Пром-авто-інвест".

Рішення про зміну назви підприємства ухвалили на зборах акціонерів. Власники заводу також змінили форму товариства з публічного акціонерного на приватне.

Додамо, що в жовтні Запорізький автомобільний завод відновив свою роботу після тривалого простою. Нині на підприємстві налагодили повний цикл виробництва автомобілів.

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Теги: Україна Запоріжжя
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