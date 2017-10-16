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Згадати Все. Як знімалась культова українська стрічка "Пропала грамота"

Згадати все 21:39, сьогодні 210 Читать новость на русском

"Пропала грамота" – відома кінострічка режисера Бориса Івченка. І мало хто знає, яких зусиль вона коштувала творцям і через які зміни пройшла, перш ніж вийти на екрани.

До прикладу, сценарій, за яким зняли стрічку, не був "оригіналом". Довелося обирати з-поміж кількох варіантів. Зупинилися на версії, що вийшла з-під пера Івана Драча.

Але й тут творці дозволяли собі різноманітні експерименти, перевдягаючись у повітрі чи міняючи сюжетні ходи.

Генератором ідей тут був Іван Миколайчук, який і зіграв одну з головних ролей. Також, довкола фільму ширилися чутки, мовляв, знімальна група зловживає алкоголем, що тільки шкодило основному процесу.

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Такої версії дотримуватися Іван Драч. Проте оператор Віталій Зимовець не погоджувався з подібними обвинуваченнями.

Драч – не пам'ятаю, щоб він приїжджав і казав: розгульне життя, дівчата. З дівчатами взагалі нічого там такого не було, бо другий режисер Боря Саченко з жінкою був, була у нас Марічка, була у нас Валя Ковальська, була у нас Матвієнко. Яка розгульна "жизнь"?
– дивувався Зимовець.

Щоб дізнатись більше про процес створення кінострічки – дивіться новий випуск програми "Згадати все".

Теги: Кіно Згадати все Історія
Джерело: 24 Канал
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