17:22
12 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нове прізвисько Мєдведєва. Злодюжка Путін
Вєсті Кремля
19:43, 11 лютого
Вєсті.UA. Жир. Возз'єднання
Вєсті.UA
20:34, 11 лютого
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
ЦРУ
22:10, 9 лютого
Випуск новини за 15:00: Вибори президента Німеччини. Жадан повернувся в Київ
Випуск новин
15:56, сьогодні
Про перші кроки на посаді: ексклюзивне інтерв'ю із новообраним головою Нацполіції
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, 9 лютого
Телеканал новин 24 Новини Кримінал
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Жінка викинула дитину з сьомого поверху

11:26, сьогодні 2483 Читать новость на русском

У Києві з вікна сьомого поверху жінка викинула дитину, двох котів, а потім стрибнула сама. Інцидент стався в одному зі спальних районів столиці. 27-річна жінка загинула на місці, а трирічного сина Івана до реанімації забрала швидка.

Сусіди викликали поліцію ще до того, як жінка встигла стрибнути з 20-метрової висоти. Раніше вони побачили, як вона з дитиною на руках стояла на підвіконні.

Спочатку жінка викинула з вікна двох котів, трирічного сина, а потім і сама зробила крок униз. Медики констатували її смерть на місці. Дивом вижив хлопчик, його падіння пом'якшив пластиковий дах підвалу. Медики госпіталізували дитину до реанімації. Він зараз у вкрай тяжкому стані.

Родичі коментувати обставини трагедії відмовились.

Читайте також: Двох маленьких дітей врятували від холодної смерті на Донеччині

Щоб потрапити до квартири, правоохоронцям довелось виламувати двері. Всередині ознак боротьби чи записок про самогубство не було. Що саме спонукало жінку позбавити життя себе і свого сина наразі невідомо. Поліцейські опитують свідків і проводять необхідні слідчі дії.

Теги: Київ Кримінал Жертви
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
сьогодні, 16:01 Про наші польські справи: або Бандера, або Європа
Богдан Яременко 1802
Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
сьогодні, 12:00 Отъезд на ПМЖ – это женитьба Золушки, Или почему нужно не уезжать
Дмитро Бєлобров 2699
Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
сьогодні, 11:00 Що не дарувати на День Валентина: антирейтинг
1417
Почему Рада блокирует НАБУ
сьогодні, 08:30 Почему Рада блокирует НАБУ
Андрій Довбенко 9689
Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
11 лютого, 22:01 Жизнь на Донбассе: раньше летали в Египет, теперь тащим тележки в Луганск
Ольга Черненко 7742
Російський політик дала пораду Україні, як зупинити Кремль
 3 лютого , 08:44 5
Дружина міністра культури померла від хвороби
 7 жовтня 2016 , 13:36 5
"Приватбанк" змінив ліміт на зняття готівки
 20 грудня 2016 , 20:50 12
Російського співака в Одесі побили пляшкою горілки
 28 вересня 2016 , 03:24 104
Шокуючі факти: ґвалтівники розповіли, за якими ознаками обирають жертв
 17 жовтня 2016 , 05:37
Геращенко назвав ім’я чоловіка, який застрелив поліцейського в Дніпрі
 25 вересня 2016 , 12:29 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук