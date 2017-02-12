Жінка викинула дитину з сьомого поверху

У Києві з вікна сьомого поверху жінка викинула дитину, двох котів, а потім стрибнула сама. Інцидент стався в одному зі спальних районів столиці. 27-річна жінка загинула на місці, а трирічного сина Івана до реанімації забрала швидка.

Сусіди викликали поліцію ще до того, як жінка встигла стрибнути з 20-метрової висоти. Раніше вони побачили, як вона з дитиною на руках стояла на підвіконні.

Спочатку жінка викинула з вікна двох котів, трирічного сина, а потім і сама зробила крок униз. Медики констатували її смерть на місці. Дивом вижив хлопчик, його падіння пом'якшив пластиковий дах підвалу. Медики госпіталізували дитину до реанімації. Він зараз у вкрай тяжкому стані.

Родичі коментувати обставини трагедії відмовились.

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Щоб потрапити до квартири, правоохоронцям довелось виламувати двері. Всередині ознак боротьби чи записок про самогубство не було. Що саме спонукало жінку позбавити життя себе і свого сина наразі невідомо. Поліцейські опитують свідків і проводять необхідні слідчі дії.