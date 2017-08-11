Житель КНДР вночі переплив по морю в Південну Корею

Житель Північної Кореї переправився до Південної Кореї, перетнувши кордон морем.

Про це повідомили в Об'єднаному комітеті штабів Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

"Сьогодні в годину ночі біля острова Кедондо був врятований північнокорейський житель, який перебрався по морю", – повідомили в комітеті.

Поки не з’ясовано, як 20-річний чоловік перетнув морський кордон у південну сторону. За словами військових, під час спостереження за прикордонним районом Південнокорейський морський піхотинець виявив утікача і вирушив на допомогу.

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