Жителі Вишневого обіцяють перекрити дороги через вартість проїзду в маршрутках

Мешканці міста Вишневе, що на Київщині, оголосили війну маршрутним перевізникам.

Люди обурені підвищенням вартості проїзду. Кілька днів тому ціна у деяких маршрутках зросла в половину. Місцеві вважають це необґрунтованим і вимагають повернутися до старих тарифів.

Перевізники спілкуватись із громадянами відмовляються. А нову ціну пояснюють зростанням мінімальної зарплати та курсу долара.

Люди зібрали підписи і передали свої вимоги місцевій владі. Сьогоднішню акцію називають попереджувальною. І запевняють, якщо їх не почують будуть діяти радикальніше.

Якщо ми не побачимо конкретних дій, ми будемо виходити на акції протесту. Ми будемо перекривати дороги, але не в ущерб людям. В суботу, в неділю. Тобто, щоб не було. І будемо робити мітинг перед Київською обласною адміністрацією,

– заявила координатор акції протесту Людмила Мартиненко

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