Жодна гілка не вціліла. З’явились унікальні фото зі Світлодарської дуги

Волонтер Юрій Мисягін оприлюднив фото зі лісу із Світлодарської дуги, який у грудні 2016 перейшов під контроль 54 бригади.

Він зазначив, що ці фото публікуються вперше. Він наголосив, що бої були такі щільні, що в лісі не залишилося жодної цілої гілки не дерева.

"Його треба було брати. Сепари в ньому давно окопалися. Бліндажів та траншей нарили і сиділи в безпеці. Ми ж їх зовсім не бачимо. Наші обстріли по лісі нічого не давали, а найближча наша позиція " ........" у них як на долоні, через якихось 300 метрів", – цитує волонтер одного із бійців 54 бригади.

Нагадаємо, бої на Світлодарській дузі точаться ще з грудня минулого року. Тоді українцям вдалось просунутись в перед, та відвоювати частину "сірої зони". Як заявили бійці, таким чином вдалось трохи вирівняти Світлодарську дугу.