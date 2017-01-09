Журналіст намагався провезти уламки збитого бойовиками MH17

У Нідерландах затримали журналіста, який намагався провезти уламки з літака рейсу МН17. У чоловіка також вилучили можливі людські рештки, які він знайшов на місці аварії малайзійського Boeing на Донбасі.

Затримання відбулось в аеропорту Скіпгол, що в Амстердамі. Мікель Спеккерс їздив до тимчасово окупованого Донецька. Там знімав документальний фільм про життя в регіоні. Згодом дізнався, що уламки лайнера, збитого над Донбасом влітку 2014 року, і досі можна знайти на місці катастрофи. Тож поїхав туди. Журналіст відмовився передати правоохоронцям фото та відео матеріали, які зняв на місці аварії. Читайте також: Саме командування армії Росії відправило "Бук" на Донбас, – розслідування

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