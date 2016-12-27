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Журналіст розповів на кого обміняли двох полонянок

11:32, сьогодні 380 Читать новость на русском
Ольга Сворак із її хлопцем-терористом
Ольга Сворак із її хлопцем-терористом / Фото з відкритих джерел

Аби повернути двох полонянок терористів Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, українська сторона передала бойовикам 15 осіб зі списку на обмін. Усі ці люди були під слідством в Україні або вже отримали вирок суду.

Про це розповів головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, Україна передає 6 жінок і 9 чоловіків, які перебували в списках на обмін.

"Україна заручників Не бере - передаємо тільки реальних терористів, найманців, шпигунів і їх пособників, інтерес до яких проявляє противник", – наголосив журналіст.

Він також зауважив, що ані Преснякова, ані Сворак не були в списках полонених для обміну - це «просто заручники, схоплені без якихось причин».

Хто ці "полонені"? Може, якісь агенти СБУ або снайпери ВСУ? Може їх взяли на поле бою? Одна з них – проста жінка, яка закохалася в чоловіка, що проживає на окупованій території. Він її запросив до себе, але потім вирішив позбутися, звинуватив її в пособництві "укропам" і її кинули "у підвал". Інша "полонена" – суддя з Маріуполя, на окуповані території проїжджала неодноразово,

– написав Бутусов.

Нагадаємо, бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. Звільнені жінки заявили, що умови їх утримання в "ДНР" "були нормальними».

При цьому блогер Мирослав Олешко переконує, що ці дві полонянки, насправді є завербованими сепаратистками.

Теги: Україна Війна на Донбасі заручники
Джерело: 24 Канал
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