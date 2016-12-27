Журналіст розповів на кого обміняли двох полонянок

Аби повернути двох полонянок терористів Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, українська сторона передала бойовикам 15 осіб зі списку на обмін. Усі ці люди були під слідством в Україні або вже отримали вирок суду.

Про це розповів головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, Україна передає 6 жінок і 9 чоловіків, які перебували в списках на обмін.

"Україна заручників Не бере - передаємо тільки реальних терористів, найманців, шпигунів і їх пособників, інтерес до яких проявляє противник", – наголосив журналіст.

Він також зауважив, що ані Преснякова, ані Сворак не були в списках полонених для обміну - це «просто заручники, схоплені без якихось причин».

Хто ці "полонені"? Може, якісь агенти СБУ або снайпери ВСУ? Може їх взяли на поле бою? Одна з них – проста жінка, яка закохалася в чоловіка, що проживає на окупованій території. Він її запросив до себе, але потім вирішив позбутися, звинуватив її в пособництві "укропам" і її кинули "у підвал". Інша "полонена" – суддя з Маріуполя, на окуповані території проїжджала неодноразово,



– написав Бутусов.

Нагадаємо, бойовики передали Україні двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких тримали у полоні. Звільнені жінки заявили, що умови їх утримання в "ДНР" "були нормальними».



При цьому блогер Мирослав Олешко переконує, що ці дві полонянки, насправді є завербованими сепаратистками.