Журналісти назвали країну, у яку планує "втікати" Насіров

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Відсторонений очільник Фіскальної служби Роман Насіров просив у Національного антикорупційного бюро відпустити його на лікування до США.
Про це з посиланням на власну джерела повідомляє ТСН.
Зокрема видання зазначає, що адвокати просили детективів повернути закордонний паспорт Насірова.
Таке прохання вони обґрунтовували документами, які підтверджують нагальну необхідність виїзду на лікування до США.
Видання твердить, що журналісти отримали копію запрошення з Національного інституту діабету США – там Насірова готові лікувати за рахунок американського бюджету.
Лікування фінансується з бюджету Департаменту охорони здоров'я США. Клініка хотіла б щорічно оглядати пацієнта з метою контролю за його станом протягом найближчих 5 років. Участь в дослідженні для пацієнта безкоштовно,
– мовиться у документі.
Офіційних коментарів щодо цих фактів ані від НАБУ, ані від Насірова видання не надає.
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