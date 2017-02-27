Журналісти підрахували, скільки разів Трамп збрехав на посаді президента

Американське інтернет-видання The Huffington Post склало список зі 100 пунктів, які містять неправдиві висловлювання американського президента Дональда Трампа і його помічників.

Видання зазначає, що за 36 днів президентства новий американський лідер вивергнув "шквал брехні".

І хоча всі президенти брешуть, як стверджує видання, Трамп і цій справі дав фору багатьом своїм попередникам.

Як відзначають автори статті, згадуючи про свою інавгурацію, Трамп любить розповідати, що тільки-но він почав свою вступну промову, як припинився дощ. Насправді, пише видання, це неправда, легкий дощ того дня падав невпинно. Через три дні прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що "десятки мільйонів людей" дивилися інавгурацію онлайн, однак агрегатор наводить дані про 4,6 мільйонів глядачів. Також Трамп заявляв, що 306 голосів вибірників, отримані ним на виборах, – це рекорд, подібний до рекорду Рейгана, проте відомо, що Обама отримав 332 голоси в 2012 році.

Крім того, видання ставить під сумнів слова Трампа, сказані під час зустрічі з бізнес-лідерами в Білому домі. Трамп тоді заявив про те, що дуже піклується про навколишнє середовище і навіть отримав нагороди в цій галузі, проте доказів цього знайти не вдалося.

Також наводяться слова Трампа про те, що він передбачив так званий Brexit, коли був у Шотландії за день до голосування. Насправді він був там наступного дня після того, як жителі Сполученого Королівства проголосували за вихід з Європейського Союзу.

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Брехнею виявилися і слова Трампа про те, що двоє людей були застрелені в Чикаго під час останнього виступу Обами в якості президента – цього факту не було. Також Трамп сказав, що адміністрація Обами "погодилася прийняти тисячі нелегальних іммігрантів з Австралії", однак насправді мовиться про 1250 біженців.

А після того, як Трамп на офіційній сторінці в Facebook написав, що Кувейт видав заборону на видачу віз п'яти країнам з мусульманською більшістю, з категоричною спростуванням виступили представники Кувейту.

Крім того, Трамп продовжує стверджувати, що спочатку був проти війни в Іраку, проте відомо, що в 2002 році він неодноразово висловлював підтримку рішенню ввести американських військових у цю країну.

Видання також викрило Білий дім у брехні щодо скандальної відставки радника Майкла Флінна. Представники Білого дому повідомили журналістам, що Флінн вирішив самостійно піти у відставку. Однак в ході прес-конференції Спайсер заявив, що Флінна попросив піти у відставку президент.

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У списку наведено також безліч фактів брехні у висловлюваннях президента і його помічників щодо міграційної політики країни, а також самих виборів глави США.